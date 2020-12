DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | ottimo Leclerc che passa il taglio con le medie! Vettel out 13°

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 I TEMPI DELLA Q3 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’35?466 12 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00?061 1’35?527 11 3 33 M. Verstappen (M) Red Bull +00?175 1’35?641 10 4 23 A. Albon (B) Red Bull +00?188 1’35?654 3 5 4 L. Norris (B) McLaren +00?383 1’35?849 11 6 16 C.(M) Ferrari +00?466 1’35?932 7 7 18 L. Stroll (B) Racing Point +00?677 1’36?143 3 8 55 C. Sainz (B) McLaren +00?726 1’36?192 8 9 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +00?748 1’36?214 6 10 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00?816 1’36?282 6 11 31 E. Ocon (B) Renault +00?893 1’36?359 3 12 3 D. Ricciardo (B) Renault +00?940 1’36?406 3 13 5 S.(B) Ferrari +01?165 1’36?631 4 14 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02?782 1’38?248 5 15 11 S. Perez (B) Racing Point 3 14.41 ...

Il team principal Toto Wolff ha mostrato la livrea con cui la Mercedes scende in pista per l'ultimo GP di Abu Dhabi: tutti i nomi del team, non solo di chi va in pista, stampati sulla W11. Il GP di Ya ...Formula 1, la griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi 2020: i risultati delle qualifiche con la pole position ...