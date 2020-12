Cristiano Malgioglio, crollo in diretta: lacrime a non finire (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio ha avuto un vero e proprio crollo in diretta al Gf Vip 2020: che cos’è successo? lacrime a non finire. Cristiano Malgioglio ha vissuto momenti di enorme difficoltà al Gf Vip 2020 dal momento che, come abbiamo avuto l’opportunità di vedere, è letteralmente scoppiato in lacrime durante il reality show di Canale 5 Leggi su youmovies (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto un vero e proprioinal Gf Vip 2020: che cos’è successo?a nonha vissuto momenti di enorme difficoltà al Gf Vip 2020 dal momento che, come abbiamo avuto l’opportunità di vedere, è letteralmente scoppiato indurante il reality show di Canale 5

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - sakurazaytzev : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio fa finta di conoscere Sonia Lorenzini: “noooo come stai?” #GFVIP - francyriki : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio: “la mamma non è così, lo sai che ha avuto soltanto 2 mariti e poi gli ha chiuso la saracinesca e non l… - slvpxx : secondo me Cristiano sta esagerando alla grande, sia con Tommaso che con Pier, non possono nominare persone a cui t… - ventiduetrenta : RT @Ri_Ghetto: BENTORNATO CRISTIANO MALGIOGLIO VIPERA CHE VUOLE FAR VINCERE UN GIOVANE MA LI NOMINA TUTTI #GFvip -