Con l'auto finisce in una scarpata, rintracciato dalla polizia con il gps e salvato (Di sabato 12 dicembre 2020) Ha sbandato con l'auto ed è finito in una scarpata , ribaltandosi più volte, ma è stato rintracciato e salvato dalla polizia di Stato. Al 113 della Questura di Siena è arrivata la chiamata di una ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Ha sbandato con l'ed è finito in una, ribaltandosi più volte, ma è statodi Stato. Al 113 della Questura di Siena è arrivata la chiamata di una ...

dellorco85 : Le auto elettriche segnano un +350,4% con 4.810 immatricolazioni, mentre le ibride crescono del 206,7% con 32.309 r… - Maxmel78 : @BzBroono @AntonellaColoru @maurovanetti @liberioltre Che discorso devo seguire? Con gente che se ne esce con affer… - LaNotiziaQuoti : Ai carabinieri della stazione di Ponte Pattoli che lo avevano fermato per un controllo mentre era alla guida di una… - Meow287 : RT @massimo4951: Cucciolo ?? 3 mesi futura taglia media cerca casa. É stato trovato sotto un auto abbandonata e stava per essere investito.… - dinosq : @matteosalvinimi Quindi anche le auto di marchi stranieri prodotte in Italia? Oppure solo le auto di marchi italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Con auto Usa, investe con l'auto i manifestanti di Black Lives Matter: sette feriti La Repubblica Ztl. Imprenditore entra 300 volte nell'area pedonale con l'auto senza pass: colleziona multe per 43mila euro

In tredici mesi ha collezionato ben 287 multe per aver transitato in zona a traffico limitato e pure in quella pedonale. L’ha fatto utilizzando le due auto di ...

Scoperto capannone con auto rubate e smontate nell’Agro Aversano

Succivo / Sant’Arpino - Effettuata nella giornata di ieri l'operazione ‘Action day’, controllo interforze nella ‘Terra dei Fuochi’, nei comuni di Succivo ...

In tredici mesi ha collezionato ben 287 multe per aver transitato in zona a traffico limitato e pure in quella pedonale. L’ha fatto utilizzando le due auto di ...Succivo / Sant’Arpino - Effettuata nella giornata di ieri l'operazione ‘Action day’, controllo interforze nella ‘Terra dei Fuochi’, nei comuni di Succivo ...