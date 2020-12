Zingaretti | restrizioni per mercati e megastore non prolungate

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sara’ l’esclusiva disciplina di riferimento nel territorio regionale in cui avranno vigore le medesime regole previste a livello nazionale. Non sara’ rinnovata l’ordinanza della Regione Lazio che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio – ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi citta’ e sopra i 1.500 mq nelle citta’ fino a 10mila abitanti – e deiall’aperto nei festivi. “Grazie all’impegno dei cittadini e soprattutto ai comportamenti virtuosi e di rispetto delle norme, assunti e condivisi da tutti fino ad ora- ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola- il Lazio e’ rimasta sempre una regione gialla e oggi il dato di previsione del Valore RT e’ sceso fino a 0.67.” “Un risultato ...