X Factor | Casadilego vince ma perde la scena

Leggi su solodonna

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ Elisa Coclite, in arte, la vincitrice della quattordicesima edizione di X. Grande vittoria anche pe Hell Raton, alla sua prima volta come giudice! Quest’anno il talent ci ha riservato molto sorprese. Oltre a fatto che tutti i giudici sono arrivati in finale con un concorrente a testa Xha dato vita ad un’inedita manche, ancora mai vista nella storia del programma. E’ così, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna