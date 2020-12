Trenord | arrivano i treni a idrogeno ma restano molti dubbi Greenwashing incluso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è ancora chiaro quale strategia di sviluppo di nuove tecnologie e di trasporti sostenibili stia dietro all’annuncio del progetto di Ferrovie Nord (Fnm) esulla linea Brescia-Iseo-Edolo, per una mobilità ferroviaria ail cui primo step costerà 160 milioni di euro per l’acquisto di sei. L’annuncio non sembra essere in sintonia con la consultazione pubblica sulle Linee guida per la Strategia nazionale sull’, lanciata il mese scorso dal ministero dello Sviluppo Economico. Esse mirano a individuare i settori in cui si ritiene che questo vettore energetico possa diventare competitivo in tempi brevi, ma anche a verificare le aree d’intervento più conformi a sviluppare e implementare l’utilizzo dell’. Durante un rapido periodo di consultazione pubblica, dal 24 ...