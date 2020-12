Tommaso Zorzi in tilt dopo l’aereo: “Francesco mi manca tantissimo, non ne parlo altrimento Malgioglio mi lincia” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto un aereo da parte dei fan, che ha coinvolto anche Francesco Oppini, il quale ha abbandonato la casa una settimana fa, lasciando l’influencer nella disperazione. l’aereo per Tommaso e Francesco da parte dei fan riaccende la malinconia «Ciao Franciiiii! Mi manchi tantissimo!»#gfvip pic.twitter.com/U9idQTktZ3 — c’ho riflettuto (@gggreatescape) December 11, 2020 Tommaso Zorzi al GF Vip 5 ha ricevuto molti aerei, ma questo di oggi lo ha colpito particolarmente perchè è arrivato una settimana dopo che Oppini ha lasciato la casa. Il messaggio aereo recitava: “T&F in voi abbiamo trovato casa, grazie” accompagnato da un cuore. Tommaso ha guardato l’aereo con lo sguardo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto un aereo da parte dei fan, che ha coinvolto anche Francesco Oppini, il quale ha abbandonato la casa una settimana fa, lasciando l’influencer nella disperazione.pere Francesco da parte dei fan riaccende la malinconia «Ciao Franciiiii! Mi manchi!»#gfvip pic.twitter.com/U9idQTktZ3 — c’ho riflettuto (@gggreatescape) December 11, 2020al GF Vip 5 ha ricevuto molti aerei, ma questo di oggi lo ha colpito particolarmente perchè è arrivato una settimanache Oppini ha lasciato la casa. Il messaggio aereo recitava: “T&F in voi abbiamo trovato casa, grazie” accompagnato da un cuore.ha guardatocon lo sguardo ...

