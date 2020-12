The Game Awards 2020: Tutte le novità da Nintendo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con un nuovo trailer mostrato durante i The Game Awards, Nintendo ha annunciato che Sephiroth, il celebre nemico della serie FINAL FANTASY VII, si unirà a Super Smash Bros. Ultimate come personaggio scaricabile nel corso di questo mese. Sephiroth fa parte del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, che include anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft e tre altri personaggi non ancora annunciati. Dopo Cloud, Sephiroth sarà il secondo personaggio giocabile a rappresentare FINAL FANTASY VII in Super Smash Bros. Ultimate. Maggiori dettagli su Sephiroth saranno rivelati in un video speciale che verrà pubblicato alle 23:00 di giovedì 17 dicembre. Oltre a svelare Sephiroth, altre novità relative a Nintendo Switch sono state annunciate nel corso dell’evento virtuale. Capcom, come partner ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con un nuovo trailer mostrato durante i Theha annunciato che Sephiroth, il celebre nemico della serie FINAL FANTASY VII, si unirà a Super Smash Bros. Ultimate come personaggio scaricabile nel corso di questo mese. Sephiroth fa parte del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, che include anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft e tre altri personaggi non ancora annunciati. Dopo Cloud, Sephiroth sarà il secondo personaggio giocabile a rappresentare FINAL FANTASY VII in Super Smash Bros. Ultimate. Maggiori dettagli su Sephiroth saranno rivelati in un video speciale che verrà pubblicato alle 23:00 di giovedì 17 dicembre. Oltre a svelare Sephiroth, altrerelative aSwitch sono state annunciate nel corso dell’evento virtuale. Capcom, come partner ...

IGN_es : TGA 2020: Anunciado Ark 2 con Vin Diesel como protagonista - acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - shoppointy : NUOVO TRAILER MASS EFFECT : LE NOVITÀ DEI THE GAME AWARDS 2020 - GameSailors : Tutti gli annunci di Xbox ai The Game Awards - News -