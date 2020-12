Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi: vecchie ruggini – I due hanno pesantemente litigato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi hanno litigato pesantemente, ed i due ora neanche si salutano. Tommaso è nella Casa del Grande Fratello dal primo giorno, e stasera farà il suo interno in casa proprio la Lorenzini. Facciamo un passo indietro e vediamo da cosa nasce la vecchia ruggine. Gli screzi tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini sono iniziati proprio sui social media. In occasione della Milano Fashion Week, Tommaso aveva fatto notare come la ex tronista del programma tv di Maria De Filippi si atteggiasse con fare da diva.Tommaso faceva delle rubriche sui vip dove parlava di loro prendendo in giro ma con la sua solita ironia che non a ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020), ed i due ora neanche si salutano.è nella Casa del Grande Fratello dal primo giorno, e stasera farà il suo interno in casa proprio la. Facciamo un passo indietro e vediamo da cosa nasce la vecchia ruggine. Gli screzi trasono iniziati proprio sui social media. In occasione della Milano Fashion Week,aveva fatto notare come la ex tronista del programma tv di Maria De Filippi si atteggiasse con fare da diva.faceva delle rubriche sui vip dove parlava di loro prendendo in giro ma con la sua solita ironia che non a ...

