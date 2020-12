Sonia Lorenzini, dopo Uomini e Donne: nuova concorrente del GFVIP (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sonia Lorenzini, la mantovana passata da Uomini e Donne, pronta ad una nuova avventura in tv. Conosciamola meglio Statuaria, con forme sinuose e occhi nocciola/verdi, l’avevamo già incontrata come tronista nel programma di Maria De Filippi: Uomini e Donne. E’ mantovana e si chiama Sonia Lorenzini. Laureata in Economia Aziendale, oggi fa l’influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@Sonia Lorenzini) Sonia Lorenzini ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. La donna aveva scoperto di avere un tumore alla tiroide. La malattia era ... Leggi su kronic (Di venerdì 11 dicembre 2020), la mantovana passata da, pronta ad unaavventura in tv. Conosciamola meglio Statuaria, con forme sinuose e occhi nocciola/verdi, l’avevamo già incontrata come tronista nel programma di Maria De Filippi:. E’ mantovana e si chiama. Laureata in Economia Aziendale, oggi fa l’influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. La donna aveva scoperto di avere un tumore alla tiroide. La malattia era ...

