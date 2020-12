Serie B | il Monza passa a Venezia | 2-0 con reti di Carlos Augusto e Mota

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il, ottenendo tre punti pesanti nel primo anticipo dell'undicesima giornata diB. I brianzoli vincono 2-0 grazie ai gol diCarvalho. La squadra di Brocchi èta in vantaggio a metà secondo tempo con un tiro-cross del terzino brasiliano dalla sinistra che ha sorpreso Lezzerini. Il raddoppio è arrivato al 91?, in contropiede con ilalla ricerca del pari, conCarvalho che appoggia in rete su invito di Gytkjaer.