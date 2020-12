Scuola, De Luca frena: In Campania si torna in classe (forse) dopo l’Epifania (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Avremo probabilmente la ripresa dell’attività scolastica in presenza dopo l’Epifania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Vediamo ovviamente come evolve l’epidemia – ha aggiunto De Luca – ma è bene prepararsi a fare tutto quel che è necessario, le entrate scolastiche magari con orari differenziati, tutto quello che è necessario per avere una ripresa in condizioni di sicurezza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Avremo probabilmente la ripresa dell’attività scolastica in presenza”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Denel corso di una diretta Facebook. “Vediamo ovviamente come evolve l’epidemia – ha aggiunto De– ma è bene prepararsi a fare tutto quel che è necessario, le entrate scolastiche magari con orari differenziati, tutto quello che è necessario per avere una ripresa in condizioni di sicurezza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

