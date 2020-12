Rubate le bambole sulla tomba di Miriam, la bimba di Crispano morta a 5 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Furto nel cimitero di Crispano-Cardito, in provincia di Napoli: sono state Rubate alcune delle bamboline che i genitori di Miriam Laezza lasciano sulla tomba della figlia, scomparsa a 5 anni nell’ottobre 2019 in seguito a un malore mentre era a lezione di danza. La scoperta stamattina, quando la madre della bimba è andata a farle visita. “Quando l’ho saputo non ci volevo credere: possibile che avessero davvero rubato le bamboline che lasciamo sulla tomba della nostra bambina?”. Giovanni Laezza, il papà della piccola Miriam, è ancora incredulo mentre racconta quello che è successo la scorsa notte a Crispano, in provincia di Napoli. A dirglielo è stata la moglie, Antonella Palladino, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Furto nel cimitero di-Cardito, in provincia di Napoli: sono statealcune delle bamboline che i genitori diLaezza lascianodella figlia, scomparsa a 5nell’ottobre 2019 in seguito a un malore mentre era a lezione di danza. La scoperta stamattina, quando la madre dellaè andata a farle visita. “Quando l’ho saputo non ci volevo credere: possibile che avessero davvero rubato le bamboline che lasciamodella nostra bambina?”. GiovLaezza, il papà della piccola, è ancora incredulo mentre racconta quello che è successo la scorsa notte a, in provincia di Napoli. A dirglielo è stata la moglie, Antonella Palladino, ...

Scisciano : Crispano, rubate le bambole dalla tomba di Miriam: la bambina morta a 5 anni per un malore nel 2019: Crispano, 11 D… - ViviCampania : Rubate le bambole dalla tomba di Miriam, la bambina morta a 5 anni per un malore nel 2019 - - annamariamoscar : Rubate le bambole sulla tomba di Miriam, la bimba di Crispano morta a 5 anni - lupettorosso76 : RT @fanpage: Nessun rispetto per la morte di una bimba e per il dolore della famiglia - Robherto72 : RT @fanpage: Nessun rispetto per la morte di una bimba e per il dolore della famiglia -