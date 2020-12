Roma, fa la doccia nudo in piazza Trilussa | video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Monumenti umiliati e usati come se fossero bagni pubblici: ecco cosa sta succedendo a Roma in piazza Trilussa. Quest'uomo ha ben deciso di farsi una doccia mattutina in pieno giorno completamente nudo nella Fontana dell'Acqua Paola, nota anche come Fontana dei Cento Preti, incurante dei passanti e delle basse temperature. Guarda tutti i video Monopattino Roma Tangenziale NoneTrasporto Roma NoneMovida Roma Scalea None Leggi su panorama (Di venerdì 11 dicembre 2020) Monumenti umiliati e usati come se fossero bagni pubblici: ecco cosa sta succedendo ain. Quest'uomo ha ben deciso di farsi unamattutina in pieno giorno completamentenella Fontana dell'Acqua Paola, nota anche come Fontana dei Cento Preti, incurante dei passanti e delle basse temperature. Guarda tutti iMonopattinoTangenziale NoneTrasportoNoneMovidaScalea None

Salvato39803016 : RT @nuovalepanto: Degrado a Roma: scienziato nucleare si fa doccia mattutina nudo in piazza Trilussa. Ancora una volta i monumenti italiani… - nuovalepanto : Degrado a Roma: scienziato nucleare si fa doccia mattutina nudo in piazza Trilussa. Ancora una volta i monumenti it… - MichGPS : Rientrato da poco dal mio giro in #fatbike. Doccia fatta, mangiato e ora leggo alcune pagine del libro di… - CorriereCitta : Degrado a Roma: doccia mattutina (nudo) a piazza Trilussa - fa_qui : RT @dea_channel: la doccia della divina Selvaggia Roma al GFVip ???????????? -

Degrado a Roma: doccia mattutina (nudo) a piazza Trilussa

