Regeni, Noury (Amnesty): “Fingere non sia accaduto nulla epitaffio su tomba diritti civili” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caso Regeni. Sull’uccisione del ricercatore friuliano Giulio Regeni ”fare finta che non sia successo nulla è l’epitaffio sulla tomba dell’Italia sul fronte dei diritti civili”. Lo ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, intervenendo ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Caso Regeni: quattro agenti egiziani verso processo per sequestro, lesioni e omicidio Caso Regeni, Noury (Amnesty): “I vari governi italiani se ne sono lavati le mani e hanno continuato a fare affari con l’Egitto” ”La Procura di Roma ha fatto il suo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caso. Sull’uccisione del ricercatore friuliano Giulio”fare finta che non sia successoè l’sulladell’Italia sul fronte dei. Lo ha detto Riccardo, portavoce diInternational Italia, intervenendo ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Caso: quattro agenti egiziani verso processo per sequestro, lesioni e omicidio Caso): “I vari governi italiani se ne sono lavati le mani e hanno continuato a fare affari con l’Egitto” ”La Procura di Roma ha fatto il suo ...

Caso Regeni, Riccardo Noury: "Fare finta che non sia successo nulla è l'epitaffio sulla tomba dell'Italia sul fronte dei diritti civili".

Regeni e Zaki: con l'Europa genuflessa all'Egitto non ci resta che sperare in Biden

Il presidente eletto Usa vuole rimettere il rispetto della democrazia al centro della politica estera americana, dopo anni in cui Donald Trump non ha nascosto la sua ammirazione per gli “uomini forti" ...

