Red Magic 6, lo smartphone che può passare da nero a trasparente in un secondo

(Foto: Weibo)Ci sono grandi aspettative su Nubia Red Magic 6, che non solo sarà il gaming phone più evoluto e potente di sempre, ma si distinguerà dalla massa per un particolare a sorpresa: il vetro protettivo sul retro sarà di tipo elettrocromico e potrà cambiare colorazione da nera a trasparente e viceversa in un secondo. Sarebbe la prima applicazione commerciale a livello mobile di una tecnologia nota da tempo che si era vista di recente su uno smartphone prototipale di OnePlus a inizio 2020. Il segreto di questa tecnologia già adottata per i vetri di alcune auto di lusso sta nella speciale struttura che può cambiare opacità quando viene attraversato da una (piccola) corrente elettrica, in appena 0.7 secondi. Anche Oppo ha lasciato intendere che potrebbe adottare questa tecnologia per la variante più evoluta del suo ...

