Pesaro – Marito uccide la moglie e si getta delle mura del Borgo di Novilara (Di venerdì 11 dicembre 2020) L?uomo aveva 44 anni ed era marocchino, la moglie 41 ed era di origini sarde, di Quartu San?Elena, ma cittadina marocchina. Omicidio-suicidio a Novilara, frazione di Pesaro. Un uomo ha tagliato la gola alla moglie e poi si è lanciato dalle mura dell'antico Borgo. E' caduto sulla strada sottostante ed è morto. I carabinieri si

