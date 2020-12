Ma il Twitter di Salvini non funziona dopo la notizia della falsa positività di Lamorgese? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Era stato tra i primi a twittare quando, lunedì scorso, era uscita la notizia della positività del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, presente – tra le altre cose – al consiglio dei Ministri. Una positività inattesa, come aveva sottolineato la stessa titolare del ministero dell’Interno, visto che il capo del Viminale aveva rispettato scrupolosamente le regole. Matteo Salvini, nonostante tutto, aveva chiesto le dimissioni di Lamorgese, non prima di augurarsi – con un tweet quasi di comodo – la sua pronta guarigione. LEGGI ANCHE > Nel giro di due tweet, Salvini augura la guarigione a Lamorgese e poi chiede le sue dimissioni falsa positività Lamorgese, cosa è successo Oggi, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Era stato tra i primi a twittare quando, lunedì scorso, era uscita ladel ministro dell’Interno Luciana, presente – tra le altre cose – al consiglio dei Ministri. Unainattesa, come aveva sottolineato la stessa titolare del ministero dell’Interno, visto che il capo del Viminale aveva rispettato scrupolosamente le regole. Matteo, nonostante tutto, aveva chiesto le dimissioni di, non prima di augurarsi – con un tweet quasi di comodo – la sua pronta guarigione. LEGGI ANCHE > Nel giro di due tweet,augura la guarigione ae poi chiede le sue dimissioni, cosa è successo Oggi, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono fermato a parlare con Conte in #Senato, gli ho chiesto un confronto urgente su modalità di riaper… - F_DUva : Con tutto il rispetto per canti e balli tradizionali, da dovunque provengano, forse in questo momento il Paese ha a… - ManlioDS : Nonostante gli amici di Meloni e Salvini il #NextGenerationEU è stato approvato coi suoi 209 miliardi per l’Italia.… - FrancoBaldiniFB : RT @tempoweb: Colpo di scena, in Italia il #Covid si può curare anche con l'#idrossiclorochina #coronavirus #11dicembre #consigliodistato… - 501_tot : RT @Lanf040264: Il test di #Lamorgese era falso positivo: ora la #Lega chiederà scusa? Ma quando mai... #11dicembre #facciamorete #corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Salvini Twitter in Italia nel 2020: Covid, politica e telenovelas turche La Stampa Salvini vuole incontrare Conte: “Dal centrodestra c’è apertura”

Salvini vuole incontrare Conte per discutere del Recovery Fund, di scuola e sopratutto degli spostamenti per i giorni di Natale.

Il 2020 su Twitter in Italia: un anno di hashtag e tweet, la classifica dei più popolari

Com’è stato il 2020 su Twitter in Italia? Il social network dei cinguettii, come di consueto accade ogni anno, ci mostra una fotografia di quello di cui si è più commentato e chiacchierato a colpi di ...

Salvini vuole incontrare Conte per discutere del Recovery Fund, di scuola e sopratutto degli spostamenti per i giorni di Natale.Com’è stato il 2020 su Twitter in Italia? Il social network dei cinguettii, come di consueto accade ogni anno, ci mostra una fotografia di quello di cui si è più commentato e chiacchierato a colpi di ...