quattroruote : #Ferrari, smentite le ipotesi di un ritorno a Maranello di Stefano #Domenicali dopo le dimissioni dell'amministrato… - Affaritaliani : Louis Camilleri si dimette da Ad Ferrari, interim a John Elkann - ClubAlfaIt : Louis Camilleri, i motivi alla base delle dimissioni #Ferrari - ilgiornale : Louis Camilleri ha deciso di rassegnare le dimissioni con effetto immediato dalla Ferrari. La carica di ad ad inter… - AnnamariaTortor : #Ferrari: Louis Camilleri si dimette per motivi personali - -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Camilleri

Maranello, 11 dic. (askanews) - Nell'anno più difficile per il settore automotive a causa della pandemia di Covid-19 e caratterizzato da una stagione in Formula 1 non proprio all'altezza delle aspetta ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 dic - Tra i titoli di giornata, c'e' quello di Walt Disney, che guadagna il 7,15% grazie al successo della sua piattaforma Disney+, che ora ha 86,8 milion ...