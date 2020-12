Inter, vertice società-allenatore: Conte non rischia (per ora): Scudetto obiettivo numero uno (Di venerdì 11 dicembre 2020) La società conferma Antonio Conte Giorni turbolenti in casa Inter dopo la scottante eliminazione dalla Champions League e dalle coppe europee. A rasserenare l’ambiente in casa nerazzurra è stato un vertice tra la società e Antonio Conte con la conferma di quest’ultimo sulla panchina. Il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Quell’«insieme» sgombra il campo da alcune voci diffusesi ieri pomeriggio, riguardanti un possibile divorzio tra Conte e l’Inter. Nulla è cambiato e nulla cambierà: la società è con l’allenatore. E infatti la fiducia non è stata neppure l’argomento del giorno, ieri ad Appiano. Presente tutta la dirigenza – Marotta, Ausilio e Zanetti -, lunghe analisi con ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laconferma AntonioGiorni turbolenti in casadopo la scottante eliminazione dalla Champions League e dalle coppe europee. A rasserenare l’ambiente in casa nerazzurra è stato untra lae Antoniocon la conferma di quest’ultimo sulla panchina. Il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Quell’«insieme» sgombra il campo da alcune voci diffusesi ieri pomeriggio, riguardanti un possibile divorzio trae l’. Nulla è cambiato e nulla cambierà: laè con l’. E infatti la fiducia non è stata neppure l’argomento del giorno, ieri ad Appiano. Presente tutta la dirigenza – Marotta, Ausilio e Zanetti -, lunghe analisi con ...

