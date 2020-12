‘Il quaderno di Kavafis’ | ovvero l’Egitto del Novecento con tocchi di utopia e profezia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) di Federica Pistono* Leggendo il romanzo Ildi Kavafis di Marco Alloni (Jouvence, 2020), si riceve l’impressione di scorrere un libro arabo, in particolare egiziano, una di quelle opere che, tanto per la prosa colta quanto per l’atteggiamento di contestazione ai regimi che hanno tradito il “sogno nasseriano” in nome della sudditanza al capitalismo, si inseriscono nel solco di una tradizione letteraria egiziana che si richiama alle decennali lotte di resistenza al potere di scrittori come Sonallah Ibrahim, Mohammad al -Busati, Ibrahim Aslan, Gamal al-Ghitani, Edwar al-Kharrat e molti altri. Ma c’è di più: la trama dell’opera ruota intorno all’avvento di un profeta successivo all’Inviato di Allah, vale a dire Muhammad (Maometto), fatto che presuppone un atteggiamento lato sensu eretico, in immediato contrasto con i dettami della fede islamica. L’azione del ...