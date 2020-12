Hong Kong, piovono condanne sui dissidenti. E la Cina provoca gli Usa… (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue la stretta del governo cinese contro i dissidenti di Hong Kong. Questa volta, alle accuse di frode imputate all’imprenditore e magnate dei media, Jimmy Lai, sono stati aggiunti reati riferiti nella nuove legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino. Secondo l’emittente TVB, ripresa dall’agenzia Nova, il fondatore del quotidiano Apple Daily, molto critico nei confronti della Cina, è accusato di collusione con forze straniere e di avere messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il 1° luglio il tabloid ha definito la legge sulla sicurezza nazionale “il chiodo finale della bara” sull’autonomia di Hong Hong. E nel 2019, l’imprenditore ha incontrato il vicepresidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, per discutere sulle ultime normative della ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue la stretta del governo cinese contro idi. Questa volta, alle accuse di frode imputate all’imprenditore e magnate dei media, Jimmy Lai, sono stati aggiunti reati riferiti nella nuove legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino. Secondo l’emittente TVB, ripresa dall’agenzia Nova, il fondatore del quotidiano Apple Daily, molto critico nei confronti della, è accusato di collusione con forze straniere e di avere messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il 1° luglio il tabloid ha definito la legge sulla sicurezza nazionale “il chiodo finale della bara” sull’autonomia di. E nel 2019, l’imprenditore ha incontrato il vicepresidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, per discutere sulle ultime normative della ...

Borse Cina: chiusura mista, debole Shanghai (-0,77%), Hong Kong +0,36%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Chiusura mista per le piazze cinesi tra la recrudescenza del Covid e i timori di ripresa economica. Deboli i listini della Cina continentale con Shangha ...

