Gli studenti realizzano panettoni per esercitarsi: dono per i sanitari di Lodi e Codogno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lodi, 11 dicembre 2020 - Natale solidale grazie a un progetto extracurriculare dell'Istituto Merli-Villa Igea di Lodi. Ai tempi del Covid, oltre alla didattica laboratoriale in presenza (concessa ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dicembre 2020 - Natale solidale grazie a un progetto extracurriculare dell'Istituto Merli-Villa Igea di. Ai tempi del Covid, oltre alla didattica laboratoriale in presenza (concessa ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il problema per gli studenti è il trasporto pubblico. Se prendi tutte precauzioni necessarie in classe e… - matteosalvinimi : #Salvini: Il governo non ripeta gli errori. La scuola riapre il 7 gennaio? Obbligatorio riorganizzare il trasporto… - haaryne : RT @OizaQueensday: 3 cose 1) Repubblica non censura la N word nel titolo, ma nel testo sì. Misteri. 2) Bello vedere che gli studenti abbia… - TheMarauders_mr : RT @TheMarauders_mr: Il professor Lumacorno è lieto di annunciare che sabato 12 si terrà la sua annuale festa di Natale. ?? I suoi studenti… - entevillaggio : Dal 9 al 14 dicembre Orientamenti Junior “sbarca” a Genova. Su -