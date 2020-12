Gioca a “costruisci il Babbo Natale” assieme ai tuoi bambini più piccoli

Leggi su chedonna

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo gioco è adatto aipiù piccini e che sanno già colorare. Diamo spazio alla loro voglia di costruire per un Natale in allegria. I nostripiùmeritano di passare un Natale ricco di gioia e felicità e che i loro ricordi non vengano offuscati dalla pandemia anche nel periodo per loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it