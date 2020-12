Germania: record di contagi e di morti, si va verso un lockdown più rigido (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora più decise le dichiarazioni del Presidente federale: la situazione è molto seria, ha sottolineato il presidente Frank-Walter Steinmeier, durante un incontro online con i suoi connazionali Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora più decise le dichiarazioni del Presidente federale: la situazione è molto seria, ha sottolineato il presidente Frank-Walter Steinmeier, durante un incontro online con i suoi connazionali

petergomezblog : Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono u… - fattoquotidiano : IN GERMANIA RECORD DI CONTAGI 'Subito un lockdown duro' dice il ministro Seehofer. Ecco cosa non ha funzionato nel… - Agenzia_Ansa : #Covid, record in #Germania: quasi 30mila contagi e 600 morti nelle ultime 24 ore. Si rafforza l'ipotesi #lockdown… - GiangioTheGlide : RT @Virus1979C: Il modello tedesco non esiste. Ripeto da mesi che nessuno ha la ricetta magica. L’Istituto Robert Koch registra nuovi picch… - FirenzePost : Germania: record di contagi e di morti, si va verso un lockdown più rigido -