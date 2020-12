Elisabetta Gregoraci, Malgioglio avvisa Pierpaolo: “Ti ha preso in giro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci avrà anche abbandonato il GF Vip, ma nella casa si continua a parlare di lei. Cristiano Malgioglio ha criticato Pierpaolo per il suo comportamento con l’ex di Briatore ed ha anche insinuato che l’ex gieffina l’abbia preso in giro. “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta Gregoraci? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità. Quando ti ho visto da casa, mi dicevo ‘Ma guarda come è rinc****onito quello‘. Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto nella sauna che piangevi come un vitellino, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 dicembre 2020)avrà anche abbandonato il GF Vip, ma nella casa si continua a parlare di lei. Cristianoha criticatoper il suo comportamento con l’ex di Briatore ed ha anche insinuato che l’ex gieffina l’abbiain giro. “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità. Quando ti ho visto da casa, mi dicevo ‘Ma guarda come è rinc****onito quello‘. Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto nella sauna che piangevi come un vitellino, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ...

