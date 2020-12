Elezioni Kuwait | nessuna donna in parlamento

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 11 dicembre 2020) di Attilio Runello. Sabato 5 dicembre si è votato per lelegislative 2020 in. Le prime dopo la salita al potere del nuovo emiro Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. L’affluenza è stata intorno al 60%, al di sopra delle aspettative. E molti occupanti di un seggio non sono stati confermati, lasciando