DMT: la droga psichedelica per la depressione è in sperimentazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) La droga psichedelica DMT è in fase di sperimentazione per curare la depressione. Per la gioia di molti, quella che è ritenuta la droga psicologica sarà a disposizione dopo la sperimentazione. Per la gioia dei molti in quanto la useranno a badilate nelle discoteche, e probabilmente diventerà la nuova succursale di Pharma industria.Il farmaco è Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) LaDMT è in fase diper curare la. Per la gioia di molti, quella che è ritenuta lapsicologica sarà a disposizione dopo la. Per la gioia dei molti in quanto la useranno a badilate nelle discoteche, e probabilmente diventerà la nuova succursale di Pharma industria.Il farmaco è

MoliPietro : DMT: la droga psichedelica per la depressione è in sperimentazione - vangeloIIdavide : RT @vangeloIIdavide: #alcol e #droga prefe delle #winx -#bloom -> #birra no droga -#stella -> #vodkagirl #cosmopolitan, #cocaina -#flora ->… -

Ultime Notizie dalla rete : DMT droga DMT, droga psichedelica, promuove la creazione di nuove cellule cerebrali Futuroprossimo