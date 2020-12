Covid: disturbi psichiatrici per 1 paziente su 5 dopo la diagnosi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un paziente su cinque ha disturbi psichiatrici tra 14 e 90 giorni dopo la diagnosi di Covid-19 secondo una ricerca USA Circa una persona su cinque ha disturbi psichiatrici tra 14 e 90 giorni dopo la diagnosi di Covid-19. È questo il dato principale che risulta da un’ampia ricerca con uno studio su 69 milioni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unsu cinque hatra 14 e 90 giorniladi-19 secondo una ricerca USA Circa una persona su cinque hatra 14 e 90 giorniladi-19. È questo il dato principale che risulta da un’ampia ricerca con uno studio su 69 milioni… L'articolo Corriere Nazionale.

svirgola2 : i 'guariti': '1 su 3 ha sintomi persistenti (senza patologie pregresse) La consapevolezza del problema da parte dei… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid-19 e salute mentale, crescono ansia e disturbi alimentari Viaggio a So… - euronewsit : #Covid-19 e salute mentale, crescono ansia e disturbi alimentari - giulym53 : RT @CattivissimaCat: Il grande non detto è che non basterà il vaccino per sanare tutti i problemi collaterali di salute fisica e mentale ge… - beatoinfregna : @RFeragalli ..spiega l’EMA in una nota è stata avviata nel maggio 2020 dopo che l’ente Ue è stato informato dall’ag… -