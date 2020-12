“Conte deve fermarsi, scusarsi e ricominciare” attacca Renzi sul ‘Pais’. Bonafede: “Irresponsabile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il bailamme interno alla maggioranza, anche per il fatto che sta accompagnando una fase delicatissima come quella del Recovery, ha inevitabilmente ‘incuriosito’ anche paesi a noi vicini. Così, senza indugiare troppo sui toni, interrogato in merito dal quotidiano iberico ‘El Pais’, Matteo Renzi non ha arretrato di un centimetro nei confronti del governo, ribadendo che “Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il governo. Se Conte vuole pieni poteri, come richiesto da Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo“. Renzi: “Conte non può decidere come spendere 200 mld in nome dell’emergenza” Ma Renzi è ormai fermo nelle su rivendicazioni e, sempre commentando con gli spagnoli, a proposito del Recovery Fund ha ribadito che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il bailamme interno alla maggioranza, anche per il fatto che sta accompagnando una fase delicatissima come quella del Recovery, ha inevitabilmente ‘incuriosito’ anche paesi a noi vicini. Così, senza indugiare troppo sui toni, interrogato in merito dal quotidiano iberico ‘El Pais’, Matteonon ha arretrato di un centimetro nei confronti del governo, ribadendo che “Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il governo. Se Conte vuole pieni poteri, come richiesto da Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo“.non può decidere come spendere 200 mld in nome dell’emergenza” Maè ormai fermo nelle su rivendicazioni e, sempre commentando con gli spagnoli, a proposito del Recovery Fund ha ribadito che ...

