Catania, morta in ospedale Ylenia Bonavera: nel 2017 l’ex le aveva dato fuoco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Catania, morta in ospedale Ylenia Bonavera. Nel 2017 l’ex fidanzato le aveva dato fuoco procurandole ustioni di primo e secondo grado. In seguito alla denuncia, lei aveva tentato di difendere l’ex convivente. Nella serata di ieri, però, Ylenia è deceduta dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Catania con una ferita alla spalla. Dall’esame tossicologico, la vittima è risultata positiva alla cocaina. Yenia Bonavera è morta la notte scorsa nell’ospedale Garibaldi – Centro di Catania. La ragazza aveva 24 anni ed era originaria di ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020)in. Nelfidanzato leprocurandole ustioni di primo e secondo grado. In seguito alla denuncia, leitentato di difendereconvivente. Nella serata di ieri, però,è deceduta dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’dicon una ferita alla spalla. Dall’esame tossicologico, la vittima è risultata positiva alla cocaina. Yeniala notte scorsa nell’Garibaldi – Centro di. La ragazza24 anni ed era originaria di ...

