Xbox Series X/S stanno per ricevere patch e miglioramenti per il Quick Resume (Di giovedì 10 dicembre 2020) Microsoft sta per lanciare un nuovo aggiornamento, per ora disponibile solo per chi ha aderito al programma Xbox Insider, che mira a correggere i problemi legati alla funzionalità Quick Resume. Quick Resume è una feature implementata sulle console next-gen: normalmente questa funzionalità dovrebbe consentire ai giocatori di passare da un gioco all'altro senza perdere i progressi e mantenendoli attivi sulla console. Purtroppo ci sono stati certi problemi legati a questa feature, dove diverse testimonianze affermavano che numerosi titoli non potevano essere ripresi da dove erano stati interrotti. Fortunatamente, questo problema dovrebbe essere risolto tramite un imminente aggiornamento di sistema che sarà presto reso disponibile per tutti i possessori di Xbox Series X/S.

