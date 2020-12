zazoomblog : X Factor la sorpresa preparata dai giudici per la finale - #Factor #sorpresa #preparata #giudici - joaquinfrias00 : @LuchoReddi Me encantó el factor sorpresa final ' preocupense por el rebrote ' jsjsjssjsjsjjsjsj - ChiccoseDOC : “X FACTOR 2020”: ELIO AFFIANCA N.A.I.P. NELLA GARA DELLA SEMIFINALE. ED E’ FUORI, A SORPRESA, DALLA ROSA DEI FINALI… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor sorpresa

AGI - Agenzia Italia

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, continua domani, su Sky e Now Tv, la gara Live di X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. La partnership Sky Wifi, Connecting ...Il quinto Live della quindicesima edizione di «X Factor» vede l'eliminazione a sorpresa di CmqMartina e dei Melancholia, che inizialmente erano dati per favoriti per la vittoria. La reazione del ...X Factor 2020, semifinale: Mydrama eliminata «Esco col sorriso». Blind si salva al ballottaggio. I giudici si prendono tutta la responsabilità del caso e scelgono di non andare al tilt.