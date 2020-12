X Factor 2020: come si vota e regolamento della finale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, su Sky Uno e Tv8 va in onda la finale di X Factor 2020. I finalisti di questa edizione sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Chi sarà il vincitore? I quattro concorrenti giunti a quest’ultimo appuntamento si sfideranno sul palco della SKY WIFI ARENA. Sarà il pubblico a giudicare i vari concorrenti e a decretare il vincitore. come si vota per i concorrenti di X Factor 2020? Il voto durante la finale sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: WEB: accedendo al sito xFactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre, su Sky Uno e Tv8 va in onda ladi X. I finalisti di questa edizione sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Chi sarà il vincitore? I quattro concorrenti giunti a quest’ultimo appuntamento si sfideranno sul palcoSKY WIFI ARENA. Sarà il pubblico a giudicare i vari concorrenti e a decretare il vincitore.siper i concorrenti di X? Il voto durante lasarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: WEB: accedendo al sito x.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso ...

