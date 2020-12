X Factor 2020 | chi è il vincitore della quattordicesima edizione L’annuncio commosso di Cattelan

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Svelato ildi X. L’che ha dovuto fa fronte alla pandemia Covid. Unacon scontri all’ultima nota per raggiungere il titolo tanto ambito didello show. Molti artisti si sono cimentati in performance da urlo durante il corso degli appuntamenti settimanali senza risparmiarsi vocalizzi da brividi e pelle d’oca. Una lotta I giudici “Manuelito” Hell Raton, Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli sono stati giudici intransigenti, a volte molto severi ed altre invece dolcissimi. Hanno portato 4 concorrenti fino alla fine e solo due sono riusciti a raggiungere la super finale. Il primo ad essere eliminato, ...

IlContiAndrea : #XF2020 tira un sospiro di sollievo dopo la debacle dello scorso anno grazie all’uragano pop #Emma e non solo. La F… - SkyItalia : Questa sera alla finale di #XF2020 @sonolamadame1 e SUPER OSPITI i @Negramaro!? Vi aspettiamo alle 21.15 su Sky Uno - pvesimale : RT @GlobuloBianco: Io:”Ok ormai siamo a dicembre cos’altro può andare storto?” 2020:@alecattelan lascia X Factor #XF2020 - dangerofmusic1 : - _yousuckanyway_ : RT @GlobuloBianco: Io:”Ok ormai siamo a dicembre cos’altro può andare storto?” 2020:@alecattelan lascia X Factor #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Casadilego è il vincitore di X Factor 2020. La classifica finale di X Factor 2020 vede al primo posto Casadilego, Little Pieces of Marmelade al secondo posto, Blind al terzo posto. NAIP è stato ...I due sul palco sono una coppia affiatatissima e veramente divertente. N.A.I.P. non è esattamente il favorito di questa edizione, ma le sorprese a X Factor 2020 sono sempre dietro l’angolo. A chiudere ...