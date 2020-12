Wanda Nara nuda a cavallo: la polemica infinita (in cui vince lei) (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ennesima provocazione della furbastra Wanda Nara sembra aver colpito nel segno e, come era probabilmente sua intenzione, oscurato tutto il resto. Vale a dire: la polemica sul “gusto” della foto (buono, cattivo, volgare, antianimalista, sessista e chi più ne ha più ne metta), postata da Wanda sul suo account Instagram, in cui appare nuda e distesa sul suo cavallo, ha nuovamente focalizzato l’attenzione su di lei, facendo dimenticare anche alcune questioni -irrisolte- precedenti. Per esempio il silenzio suo e del marito sulla scomparsa di Maradona. “Non esiste una sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono sul mio cavallo. Tra le foto più difficile che mi toccò fare, il cavallo non rimaneva calmo”. Così aveva commentato accanto alla ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ennesima provocazione della furbastrasembra aver colpito nel segno e, come era probabilmente sua intenzione, oscurato tutto il resto. Vale a dire: lasul “gusto” della foto (buono, cattivo, volgare, antianimalista, sessista e chi più ne ha più ne metta), postata dasul suo account Instagram, in cui apparee distesa sul suo, ha nuovamente focalizzato l’attenzione su di lei, facendo dimenticare anche alcune questioni -irrisolte- precedenti. Per esempio il silenzio suo e del marito sulla scomparsa di Maradona. “Non esiste una sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono sul mio. Tra le foto più difficile che mi toccò fare, ilnon rimaneva calmo”. Così aveva commentato accanto alla ...

