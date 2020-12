Svizzera | aperta un’indagine su Infantino per aver utilizzato un jet privato

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il procuratore svizzero Stefan Keller ha aperto un’inchiesta sul presidente della FIFA Gianniper l’utilizzo di un jetnel 2017. I risultati sono al momento delle mani della procura che deciderà come procedere. Secondo Kelleravrebbe avuto un comportamento sleale perun jetprenotato dalla FIFA per volare a Ginevra dal Suriname dopofatto visita alle federazioni membri nei Caraibi. Nel maggio 2020 la FIFA aveva difeso il suo presidente sulla questione, riporta Calcio e Finanza: «Il presidente della FIFA si è recato nel Suriname nell’aprile 2017 durante un viaggio nella regione CONCACAF (Confederazione calcistica del Nordamerica, America centrale e Caraibi), e il volo di ritorno era conforme alle norme e ai ...

Nel 2017 il presidente della FIFA aveva prenotato un volo privato per rientrare dal Suriname motivandolo con un incontro con Ceferin, mai avvenuto ...Si aggrava la posizione di Gianni Infantino, il presidente della Fifa, già indagato fra l'altro per aver ostacolato la giustizia nella ...