Spostamenti tra Comuni a Natale, Governo apre (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Mobilità tra Comuni verso il ripristino. Il Premier Giuseppe Conte avrebbe, infatti, aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento a Natale. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è, ad oggi, previsto il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. La possibile retromarcia al vaglio del Presidente del Consiglio potrebbe, dunque, portare ad horas a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle FAQ del Governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni. “Speriamo davvero abbia vinto il buonsenso! Da giorni insistiamo che il mancato spostamento tra i Comuni durante le feste di Natale sarebbe stata un’ingiustizia per milioni di italiani. Pare che finalmente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Mobilità traverso il ripristino. Il Premier Giuseppe Conte avrebbe, infatti, aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento a. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è, ad oggi, previsto il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. La possibile retromarcia al vaglio del Presidente del Consiglio potrebbe, dunque, portare ad horas a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle FAQ del, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra. “Speriamo davvero abbia vinto il buonsenso! Da giorni insistiamo che il mancato spostamento tra idurante le feste disarebbe stata un’ingiustizia per milioni di italiani. Pare che finalmente ...

