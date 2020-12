Sport | quando il calcio prova ad alleviare la tristezza da Covid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Era il 1914per la prima volta una partita diimprovvisata sembrò risollevare le ferite della Prima Guerra Mondiale. E oggi, con un parallelismo distante ma romantico, ancora una volta loe iltentano di ridare speranza in un clima immobile e drammatico come quello della pandemia da. La pandemia di questo 2020 è una situazione ben differente, eppure come durante la grande guerra loviene coinvolto nei grandi cambiamenti che seguono la tragedia. L’esempio storico di riferimento risale al Natale 1914,nella regione belga delle Fiandre i soldati tedeschi, britannici e francesi cessarono il fuoco in maniera spontaneamente per uscire dalle trincee e fraternizzare. Ilin questa memore “Tregua di Natale” ...