Sformato di patate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come preparare lo Lesso le patate inizialmente in acqua fredda e leggermente salata. Quando sono cotte le raffreddi sotto l'acqua e le pelo, le passo con lo schiaccia patate e le metto in una ciotola. Taglio il prosciutto crudo e la mortadella a dadini e li rosolo leggermente nella padella con pochissimo olio. Taglio il groviera a dadini e lo unisco al passato di patate. Unisco il prosciutto, la mortadella, il burro Articolo completo: dal blog SoloDonna

PatateLapetite : RT @alessia182_: @gcfjosuke non io che leggo questo tweet mangiando lo sformato di patate perché non ho avuto tempo di mangiare prima......… - alessia182_ : @gcfjosuke non io che leggo questo tweet mangiando lo sformato di patate perché non ho avuto tempo di mangiare prima........ - Mychancetospam : Ho appena passato 30 minuti davanti al forno a guardare il mio sformato di patate cucinarsi....?? - Mychancetospam : Sformato di patate ?? - diegohp93 : Sformato di patate con mozzarella e mortadella, ricetta di nonna. -

Lo sformato di patate è un piatto ricco e saporito da servire come contorno o come piatto unico. Si tratta di morbido purè di patate arricchito con piselli, pancetta e formaggio grattugiato, racchiuso da un involucro di croccanti fette di patate e cotto all'interno di uno stampo da plumcake.

Lo SFORMATO DI PATATE è una ricetta classica e semplice, piena di sapore ed adatta sia come secondo piatto, sia come contorno, sia anche come antipasto (se tagliato in monoporzioni piccole); si tratta di una pietanza che può essere preparata anche in anticipo e poi riscaldata all’occorrenza: proprio per questo, è davvero perfetta da consumare appena tornati a casa (ad esempio, dal lavoro ...

Lo Sformato di patate è un secondo piatto ricco e gustoso perfetto anche come piatto unico; si tratta di un un tortino preparato con un impasto di patate lesse, uova, latte, prima farcito con prosciutto e scamorza; e poi cotto al forno dove si forma un guscio croccante e gratinato; una volta intiepidito viene “sformato” e tagliato a fette!! Insomma una bontà da leccarsi i ba

