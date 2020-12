Recovery fund, la minaccia di Conte: “Senza unità non vado avanti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte dopo il voto positivo sulla risoluzione sul Recovery fund fa il punto della situazione in maggioranza. Copyright Filippo AttiliGiuseppe Conte torna a parlare dopo il voto positivo in Parlamento sulla risoluzione sul Recovery fund. E’ un Conte deciso e certo dell’ottimo lavoro fatto finora quello che si presenta davanti ai giornalisti, per parlare, tra le altre cose, anche dello stato di salute dela maggioranza da lui rappresentata. Una maggioranza che nell’ultima fase ha dato l’idea di potersi in qualche modo smarrire proprio per la diversità di vedute su alcuni punti. Quello che chiede Giuseppe Conte, oggi, è una sola condizione, la coesione e l’unione all’interno della maggioranza che di fatto sostiene il ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier Giuseppedopo il voto positivo sulla risoluzione sulfa il punto della situazione in maggioranza. Copyright Filippo AttiliGiuseppetorna a parlare dopo il voto positivo in Parlamento sulla risoluzione sul. E’ undeciso e certo dell’ottimo lavoro fatto finora quello che si presenta davanti ai giornalisti, per parlare, tra le altre cose, anche dello stato di salute dela maggioranza da lui rappresentata. Una maggioranza che nell’ultima fase ha dato l’idea di potersi in qualche modo smarrire proprio per la diversità di vedute su alcuni punti. Quello che chiede Giuseppe, oggi, è una sola condizione, la coesione e l’unione all’interno della maggioranza che di fatto sostiene il ...

