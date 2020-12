Raimondo Todaro fidanzato con una Prof dell’Eredità ha già dimenticato Elisa Isoardi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Raimondo Todaro fidanzato con una Prof dell’Eredità. Le ultime foto comparse sul settimanale Chi non lasciano adito a dubbi, ma la nuova compagna del ballerino non è Elisa Isoardi come in molti avrebbero sperato. La nuova fiamma dell’amato ballerino siciliano potrebbe essere Sara Arfaoui, una delle Prof dell’Eredità e volto conosciuto dal pubblico di Rai1. Le immagini ritraggono la coppia in giro per Roma, in atteggiamenti che sembrano inequivocabili. I due diretti interessati hanno già smentito la loro relazione, ribadendo che – tra di loro – esiste solo una Profonda amicizia. Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Oltre a essere una delle Professoresse ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)con una. Le ultime foto comparse sul settimanale Chi non lasciano adito a dubbi, ma la nuova compagna del ballerino non ècome in molti avrebbero sperato. La nuova fiamma dell’amato ballerino siciliano potrebbe essere Sara Arfaoui, una dellee volto conosciuto dal pubblico di Rai1. Le immagini ritraggono la coppia in giro per Roma, in atteggiamenti che sembrano inequivocabili. I due diretti interessati hanno già smentito la loro relazione, ribadendo che – tra di loro – esiste solo unaonda amicizia. Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Oltre a essere una delleessoresse ...

