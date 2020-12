Morte Paolo Rossi, la disperazione di Antonio Cabrini: “Ciao fratello” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dolore e lutto nel calcio italiano per la Morte di Paolo Rossi, eroe di Spagna 1982, la disperazione di Antonio Cabrini: “Ciao fratello”. (Instagram)La Morte di Paolo Rossi ha sconvolto il mondo del calcio: in tanti che con lui hanno condiviso il rettagolo di gioco e la stessa maglia lo ricordano in queste ore. Ci sono ad esempio i suoi ex compagni di squadra alla Juventus e in Nazionale, ma anche gli avversari che hanno visto la caduta – dopo la vicenda calcioscommesse – e la rinascita dell’attaccante. L’eroe di Spagna 1982, capocannoniere di quel mondiale che gli azzurri di Bearzot vinsero in crescendo, era affetto da un male incurabile. Per approfondire: la Morte di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dolore e lutto nel calcio italiano per ladi, eroe di Spagna 1982, ladi. (Instagram)Ladiha sconvolto il mondo del calcio: in tanti che con lui hanno condiviso il rettagolo di gioco e la stessa maglia lo ricordano in queste ore. Ci sono ad esempio i suoi ex compagni di squadra alla Juventus e in Nazionale, ma anche gli avversari che hanno visto la caduta – dopo la vicenda calcioscommesse – e la rinascita dell’attaccante. L’eroe di Spagna 1982, capocannoniere di quel mondiale che gli azzurri di Bearzot vinsero in crescendo, era affetto da un male incurabile. Per approfondire: ladi ...

