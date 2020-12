Madalina uccisa a coltellate dal marito, la confessione: “Non voleva seguirmi in Romania” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Madalina uccisa a coltellate dal marito, la confessione. voleva restare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una villa, ma il marito voleva che lo seguisse nella nativa Romania. Per questo, per il rifiuto di lei, l’ha uccisa a coltellate. È il movente, proposto in sede di interrogatorio, di Adrian Luminita, il 39enne che lunedì ha assassinato la moglie nella loro casa, per poi tentare di appiccare il fuoco. voleva restare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una villa, ma il marito voleva che lo seguisse nella nativa Romania. Per questo, per il rifiuto di lei, l’ha uccisa a coltellate. ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020)dal, larestare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una villa, ma ilche lo seguisse nella nativa Romania. Per questo, per il rifiuto di lei, l’ha. È il movente, proposto in sede di interrogatorio, di Adrian Luminita, il 39enne che lunedì ha assassinato la moglie nella loro casa, per poi tentare di appiccare il fuoco.restare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una villa, ma ilche lo seguisse nella nativa Romania. Per questo, per il rifiuto di lei, l’ha. ...

