Il futuro di Pogba può delinearsi | la chat con i calciatori della Juventus | i messaggi con Buffon e Bonucci

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildel centrocampista Paulsembra sempre più. Il calciatore francese potrebbe tornare allagià dalla prossima sessione di calciomercato, come confermato dal procuratore Mino Raiola. L’addio al club bianconero è stato un pò traumatico per entrambe le parti, il Manchester United si è presentato a Torino con una valigia di soldi, più di 100 milioni di euro: è stato un vero affare per la Vecchia Signora considerando l’arrivo in Italia a parametro zero. Il rapporto con gli inglesi non è mai decollato, il francese non è riuscito a mettere in mostra le sue enormi qualità ed anche il rapporto con gli allenatori non è mai stato idilliaco. IldiPhoto by Valerio Pennicino/Getty ImagesIldi Paulsarà ...