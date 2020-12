I Little Pieces Of Marmelade duettano con gli Afterhours in Veleno nella finale di X Factor (Di giovedì 10 dicembre 2020) I Little Pieces Of Marmelade duettano con gli Afterhours in Veleno. Il gruppo di Manuel Agnelli si ritrova sul palco della finale di X Factor per il duo portato fino in fondo dal loro frontman e con un brano che è un grande classico del loro repertorio. La prova con gli Afterhour concorrerà alla conquista della vittoria finale, che sarà decretato nella serata del 10 dicembre con la conduzione di Alessandro Cattelan che è tornato alla guida dello show dopo aver superato il Coronavirus. Frankie e DD divideranno il palco con Casadilego, Blind e NAIP, giunti alla finale con gli altri giudici Mika, Emma ed Hell Raton. Ognuno di loro duetterà con il giudice di riferimento, per una prova in più per la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) IOfcon gliin. Il gruppo di Manuel Agnelli si ritrova sul palco delladi Xper il duo portato fino in fondo dal loro frontman e con un brano che è un grande classico del loro repertorio. La prova con gli Afterhour concorrerà alla conquista della vittoria, che sarà decretatoserata del 10 dicembre con la conduzione di Alessandro Cattelan che è tornato alla guida dello show dopo aver superato il Coronavirus. Frankie e DD divideranno il palco con Casadilego, Blind e NAIP, giunti allacon gli altri giudici Mika, Emma ed Hell Raton. Ognuno di loro duetterà con il giudice di riferimento, per una prova in più per la ...

VanityFairIt : Un'istantanea di Manuel Agnelli che bacchetta i giudici che hanno criticato i Little Pieces of Marmelade. #XF2020 - DavideRTramonta : RT @SkyItalia: Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono i finalisti di #XF2020. Non perderti la finale, questa sera al… - fedeedoscana : Non so chi vincerà, ma l’unico dal successo quasi certo fuori sarà Blind. Casadilego dipenderà molto dai singoli. N… - enricofrasca3 : RT @SkyItalia: Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono i finalisti di #XF2020. Non perderti la finale, questa sera al… - TassaraCata : RT @SkyItalia: Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono i finalisti di #XF2020. Non perderti la finale, questa sera al… -