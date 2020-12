Governo: Zingaretti avvisa Conte e Renzi, così non si va avanti/Adnkronos (3) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - E' atteso anche un incontro con i capidelegazione e i capigruppo. "Entro il week end", dice una fonte di Governo. Qui il tema è quello delle regole del Natale. E il capitolo Contestato del divieto di spostamento tra comuni -in particolare i piccoli comuni- nei 'superfestivi'. Lo chiede Iv, lo chiedono parte dei dem con il capogruppo Andrea Marcucci e oggi anche Luigi Di Maio. Il "correttivo anti-solitudine", lo definisce il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. E il premier sarebbe intenzionato a modificare la norma. Ma un cambio delle regole vede fredda la cosidetta ala rigorista del Governo con il ministro Roberto Speranza in testa, ma anche parte del Pd. Dice la sottosegretaria alla Sanità, la dem Sandra Zampa: "Dal profondo del cuore la penso come la signora Merkel. È doloroso, ma il modo migliore per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) () - E' atteso anche un incontro con i capidelegazione e i capigruppo. "Entro il week end", dice una fonte di. Qui il tema è quello delle regole del Natale. E il capitolostato del divieto di spostamento tra comuni -in particolare i piccoli comuni- nei 'superfestivi'. Lo chiede Iv, lo chiedono parte dei dem con il capogruppo Andrea Marcucci e oggi anche Luigi Di Maio. Il "correttivo anti-solitudine", lo definisce il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. E il premier sarebbe intenzionato a modificare la norma. Ma un cambio delle regole vede fredda la cosidetta ala rigorista delcon il ministro Roberto Speranza in testa, ma anche parte del Pd. Dice la sottosegretaria alla Sanità, la dem Sandra Zampa: "Dal profondo del cuore la penso come la signora Merkel. È doloroso, ma il modo migliore per ...

