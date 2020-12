‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini dice la sua su Stefania Orlando e poi “difende” Patrizia De Black scatenando la reazione del web (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il format in onda sui canali social del settimanale Chi, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip con il conduttore Alfonso Signorini. Al centro di questa nuova puntata è stata la concorrente Stefania Orlando, la quale – secondo i suoi fan – sarebbe stata trattata troppo severamente dai suoi compagni di avventura all’interno della Casa. E proprio a proposito di Stefania si sono formate due correnti di pensiero: da un lato c’è chi pensa che sia attaccata perché considerata una tra le concorrenti più forti, mentre dall’altro c’è chi la ritiene troppo stratega. Sulla questione è intervenuto Alfonso Signorini, che ha svelato di essere stato proprio lui a volerla dentro la Casa, andando anche contro il parere di alcuni autori ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il format in onda sui canali social del settimanale Chi, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip con il conduttore. Al centro di questa nuova puntata è stata la concorrente, la quale – secondo i suoi fan – sarebbe stata trattata troppo severamente dai suoi compagni di avventura all’interno della Casa. E proprio a proposito disi sono formate due correnti di pensiero: da un lato c’è chi pensa che sia attaccata perché considerata una tra le concorrenti più forti, mentre dall’altro c’è chi la ritiene troppo stratega. Sulla questione è intervenuto, che ha svelato di essere stato proprio lui a volerla dentro la Casa, andando anche contro il parere di alcuni autori ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - blogtivvu : #GFVip valuta squalifica Dayane Mello? Verifica degli autori in corso - tuttopuntotv : Franceska Pepe sbarca su #Rai2 con Game of Games dopo l’avventura del #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 5, #AlfonsoSignorini dice la sua su #StefaniaOrlando e poi “difende” #PatriziaDeBlack scatenando la reazione… - tuttopuntotv : Dayane Mello rischia la squalifica per la possibile bestemmia. La produzione sta indagando… #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip GF Vip: Ginevra Lamborghini nel cast. Signorini svela la ...

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini. ... “Vi dico questa, ... Alfonso Signorini Star&Vip Elettra Lamborghini Grande Fratello.

GF Vip, Signorini sui voti dall'estero: 'Votazioni ...

Dayane e Rosalinda imbattibili al GF Vip 5. Alfonso Signorini, dunque, ha spiegato che la produzione del GF Vip aveva già analizzato i voti arrivati dall'estero per Adua qualche settimana fa, ma ...

Alfonso Signorini fa chiarezza sulle brasiliane che ...

Alfonso Signorini fa chiarezza sulle brasiliane che “taroccano” il televoto del GF Vip Il conduttore sulle presunte irregolarità del televoto. 10 Dic 2020 Anthony Festa • Tempo di lettura: 2 minuti Bufera sul televoto del GF Vip 5.

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini. ... “Vi dico questa, ... Alfonso Signorini Star&Vip Elettra Lamborghini Grande Fratello.Dayane e Rosalinda imbattibili al GF Vip 5. Alfonso Signorini, dunque, ha spiegato che la produzione del GF Vip aveva già analizzato i voti arrivati dall'estero per Adua qualche settimana fa, ma ...Alfonso Signorini fa chiarezza sulle brasiliane che “taroccano” il televoto del GF Vip Il conduttore sulle presunte irregolarità del televoto. 10 Dic 2020 Anthony Festa • Tempo di lettura: 2 minuti Bufera sul televoto del GF Vip 5.