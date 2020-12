Gattuso non si presenta ai microfoni nel post gara: svelato il motivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rino Gattuso non si presenta ai microfoni nel post gara dopo il pareggio contro la Real Sociedad. Ecco svelato il motivo Rino Gattuso non si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Europa League contro la Real Sociedad. Il Napoli ha acquisito il passaggio del turno come prima nel proprio girone. Nessun motivo legato alla rabbia dunque o alla delusione ma il solito problema all’occhio che ogni tanto si riacutizza, come rivela Gigi Riccio, secondo di Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rinonon siaineldopo il pareggio contro la Real Sociedad. EccoilRinonon si èto aidi Sky Sport dopo ladi Europa League contro la Real Sociedad. Il Napoli ha acquisito il passaggio del turno come prima nel proprio girone. Nessunlegato alla rabbia dunque o alla delusione ma il solito problema all’occhio che ogni tanto si riacutizza, come rivela Gigi Riccio, secondo di. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’@AZAlkmaar è una squadra ben organizzata con giocator… - giuli_valle : Perché Gattuso non c’è il conferenza stampa? - napolista : Riccio: «Le difficoltà di un girone che conoscevamo, i complimenti vanno fatti ai ragazzi» Il tecnico del Napoli R… - bbbnzl30 : Napoli che pareggia proprio come l'Inter ieri (Real Sociedad inoltre nettamente dietro allo Shakthar nel ranking Ue… - GaeBrancaccio : @valerpas I risultati decidono tutto. Stasera Conte sulla graticola e Gattuso agli onori. Ma probabilmente meritava… -