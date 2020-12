Facebook Messenger down oggi | 10 dicembre | problemi con i messaggi

FACEBOOK MESSENGER DOWN – Durante la mattinata di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, (intorno alle ore 12) tanti utenti di Facebook stanno riscontrando problemi con la chat Messenger che non funziona. In molti stanno segnalando difficoltà nell’invio o nella ricezione di messaggi nella chat privata. Il problema sarebbe sia da mobile sia da desktop. Su altri social, come ad esempio Twitter, sono tanti i tweet che segnalano i problemi. Non solo in Italia.

QUINNTES_ : oh so facebook messenger is down KSJSHSHS - gigigiyal : New issue, facebook messenger hahahahahahahahaha - ilpazinglese : Crash di Facebook, Messenger e Instagram? Nel mio piccolo, oggi non funzionava la banca on-line, cassa automatica… - focusTECHit : Facebook Messenger non funziona: rallentamenti nell'invio e ricezione messaggi - | - eunesexoxo : Asdfghjkl wazzup facebook messenger! -